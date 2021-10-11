У лікарні Мечникова відкрили новий COVID-стаціонар

Україна – 3-тя в Європі за добовою смертністю та поширенням COVID-19. Вчора підтвердили ще майже 9 тисяч випадків інфікування. В антилідерах – Харківщина, Одещина та наша – Дніпропетровська область. Сьогодні в лікарні Мечникова відкрили новий COVID-стаціонар. Перед надходженням пацієнтів його дозволили оглянути журналістам. Докладніше – далі.

І звісно, кисневі балони та концентратори. Вже другий корпус лікарні Мечникова перепрофілювали під порятунок хворих на COVID. Він готовий прийняти 70 нетяжких пацієнтів. Збільшити кількість ліжок вирішили через катастрофічну завантаженість першого корпусу, де наразі переповнена реанімація.

Медики швидкої кажуть: за останній тиждень кількість виїздів до хворих на коронавірус зросла вдвічі – до 250 на добу.

За минулу добу в області зафіксували 765 нових випадків коронавірусу, а одужали усього 204 людини. Найбільше інфікованих – у Дніпрі, Нікополі та Кам’янському. Дніпропетровщина все ще залишається у помаранчевій зоні.

Медики застерігають: коронавірус все частіше вражає молодь. Закликають вакцинуватися. Минулої доби це зробили ще майже 40 000 українців. На Дніпропетровщині двома дозами вже щеплені понад півмільйона людей.