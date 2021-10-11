У Дніпрі учаснику АТО дали землю, яку він почав оформлювати ще у 2016-у

Отримав земельну ділянку – щоправда, лише через 5 років. У Дніпрі цієї осені учаснику АТО дали землю, яку він почав оформлювати ще у 2016-у. У міськраді твердять, наділи вже видали майже півтори тисячі військовослужбовцям. Чому процес такий довготривалий – дізнавалися наші кореспонденти.

Мобілізований у 2014-у році, Максим пройшов найгарячіші точки. За його плечима Слов’янськ, Краматорськ, Дебальцеве – легше перерахувати, де не був. За кілька років на війні отримав контузію. Зараз повернувся до звичайного, мирного життя. І вже зовсім скоро зможе побудувати власний дім. Чоловік врешті отримав землю. Цієї події чекав 5 років.

10 соток на вулиці Дарвіна у Таромському тепер належать Максиму. Заяву на отримання земельної ділянки подавав ще у 2016-у.

У міськраді кажуть: за останні 5 років землю у Дніпрі отримали зо півтори тисячі військовослужбовців. Та додають: процес цей не швидкий, адже чимало часу займає розв’язання паперових питань. Зокрема створення проєкту землеустрою – на це може піти не один рік.

Наразі архітектурне управління Дніпра розробило план відведення ділянок для учасників АТО під забудову у двох районах міста – в Таромському та на Ігрені. І якщо в Таромському вже майже всю землю роздали, то на Ігрені – тільки починають. Нині у черзі на отримання ділянок понад 3 тисячі учасників АТО та родин загиблих бійців.

Земельну ділянку отримала і родина військовослужбовця Анатолія Горди – загиблого в краху літака ІЛ-76 у 2014-ому. Звісно ж, втрату 18-річного сина компенсувати неможливо. Проте підтримка, ділиться мати полеглого бійця, вкрай необхідна.

Сім’я загиблого Анатолія Горди серед десятків інших, хто отримує допомогу за програми “Родина Героя”. На її втілення щороку з міського бюджету виділяють понад 30 мільйонів гривень.

А ще – гроші на лікування та оздоровлення, сплату комунальних послуг, також – подарунки на свята. Це саме стосується й учасників АТО, що отримали інвалідність на війні. У мерії кажуть: роблять все, аби ці люди відчували себе потрібними та захищеними.