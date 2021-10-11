На Дніпропетровщині завершують ремонт траси Дніпро-Павлоград

11.10.2021 16:58
На Дніпропетровщині завершують ремонт траси Дніпро-Павлоград

Найбільше техніки на виїзді з Дніпра. Там зараз укладають верхній шар асфальту. Якість робіт щодня контролює виїзна лабораторія. Детальніше – далі.

Дорожники оновлюють трасу Дніпро-Павлоград, стелять фінішне покриття. Використовують покращену модифіковану суміш зі спеціальними добавками. Дорога прослужить довгі роки, запевняють підрядники. Якість робіт контролює виїзна лабораторія.

Траса Дніпро-Павлоград є частиною найдовшої магістралі країни М-30 Стрий-Ізварине. Загалом приводять до ладу 63 кілометри дороги на Павлоград. У тому числі мости, з’їзди, віадуки, розв’язки. Роботи тривають на різних ділянках.

Надалі на ділянці під Дніпром наноситимуть розмітку. За технологією “холодний пластик”. Вона більш стійка. А ще встановлять знаки та укріплять узбіччя. Водії вже підраховують зекономлені на ремонті машин кошти.

По інший бік траси оновлюють найдовшу вулицю Павлограда – Дніпровську. А на під’їзді до міста розширюють проїжджу частину. Замість двох смуг руху зроблять чотири.

Відновлюють трасу Дніпро-Павлоград за програмою Президента України “Велике будівництво”.

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