Як вберегти дітей від небезпечних челенджів у соцмережах?

Вони ризикують життям та здоров’ям заради лайків! Користувачі соцмереж масово долучаються до нового смертельного челенджу. Завдання, тільки уявіть, проковтнути хімікати. Наш Владислав Авдієнко зібрав найпопулярніші небезпечні відео у відомому мобільному додатку ТікТок. Й розпитав експертів, чи можна уберегти дітей від згубного контенту. Батьки, увага на екран!

Від дивних, проте безневинних до по-справжньому моторошних! Як вам таке – танці на могилах? Псування чужого майна… Підлі пранки, що можуть призвести до важких травм та навіть смерті!

Усе це челенджі в TikTok – молодіжному китайському застосунку, де полюбляють годинами зависати підлітки. Надпопулярні там небезпечні трюки – відео з ними набирають мільйони переглядів та десятки тисяч коментарів.

Подібний контент ніяк не фільтрується. Єдине застереження – напис маленькими літерами “Це може призвести до серйозних травм”. Нещодавно ж у ТікТок з’явився новий смертельний челендж – з’їж капсулу із рідиною для прання.

Восени челендж дістався й нашої країни, твердять в українській спілці парамедиків.

“Щомісячно до лікарні госпіталізуються 15-20 дітей, які випили агресивну речовину та можуть мати такі прояви як слинотеча, біль, набряк слизової, осиплість голосу, блювання, підвищення температури тіла, часте та поверхневе дихання.”

Олегу – 14. Він зізнається, проводить за смартфоном понад 6 годин на день, переважно в соцмережах. Полюбляє і ТікТок. Але не за сумнівні челенджі.

Любить хлопець й екстрим. Вже 2 роки займається стрибками на батуті. Додаток добре знає його вподобання, отож все частіше Олег натрапляє на акробатику та паркур на дахах багатоповерхівок. Каже, повторювати таке не збирається.

Мати Олега Марина – довіряє синові й каже, ніколи його не контролює. Адже поважає право на особистість та особисте.

Вважає, аби дитина не вдавалася до небезпечних витівок варто ще з дитинства навчити її самостійному критичному мисленню. Водночас про двох своїх синів Марина знає доволі багато. Ділиться секретом, як налагодити спілкування.

Психологи пояснюють: сучасні підлітки часто повторюють небезпечні челенджі прагнучи легкого заробітку. Адже додаток переводить перегляди у гроші. А ще – визнання серед однолітків та популярності.

Експерти твердять: розробники додатку легко могли б відключити показ небезпечних челенджів хоча б для дітей. Але чи захочуть бізнесовці втрачати найактивнішу аудиторію, що приносить шалені прибутки? Питання.