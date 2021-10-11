Пів ціни на стерилізацію хатніх улюбленців! У Дніпрі притулок для тварин запровадив благодійну акцію. Контроль чисельності безпритульних тварин, профілактика небажаних вагітностей та поліпшення здоров’я. Все це позитивні моменти стерилізації котів та собак. Ветеринари кажуть: ця процедура необхідна як безхатнім, так і домашнім тваринам. Чи дійсно все так безпечно – розкаже Софія Куценко.

Французькому бульдогу Масі вже 2,5 роки. Неодноразово породистого пса намагалися звести для продовження роду. Однак, марно – підібрати пару так і не вдалося. Тож власниця Масі вирішила його стерилізувати. На операцію собаку записали за день. Перед цим була дієта. Сама процедура пройшла швидко і вже увечері пса забрали додому. Від хірургічного втручання бульдог відійшов доволі швидко, каже власниця Мілана.

Стерилізація, за словами дівчини, ніяк не вплинула на характер чотирилапого. Ба більше, він навіть не набрав зайвих кілограмів.

Вартість стерилізації у ветклініках Дніпра коштує від п’ятисот і до тисячі гривень. Аби процедура була кожному по кишені, притулок «Вірність» запустив спеціальну акцію для власників домашніх тварин. У її рамках стерилізувати хатнього улюбленця можна за пів ціни.

Такі акції притулок проводить навесні та восени з ще з 2016. Останню була цьогоріч протягом березня та квітня. За 2 місяці вдалося стерилізувати понад 3 тисячі тварин. Зараз чекають не менших результатів.

Стерилізація – єдиний гуманний спосіб контролю чисельності безпритульних тварин та профілактика небажаних вагітностей у домашніх улюбленців, кажуть ветеринари. А ще процедура позитивно впливає на здоров’я чотирилапих та знижує ризик серйозних захворювань.

Стерилізувати котів та собак можна з восьми місяців. Процедура підходить майже усім тваринам, якщо немає протипоказань.

Завдяки новим технологіям, у тварин не залишається швів та процес загоєння проходить швидше. А ще тепер не потрібно робити післяопераційні ін’єкції.

І хоч процедура швидка та безпечна для тварин, перед нею необхідно порадитися з лікарем.