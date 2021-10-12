На житломасиві Калинівський реконструюють занедбані ділянки

Спортивна арена і сквер на місці покинутих будівель. Жителям масиву Калинівський представили проєкт реконструкції території занедбаних садочків. Зрушити проблему з мертвої точки вдалося завдяки спільним зусиллям.

На початку року міська рада прийняла ряд рішень для упорядкування документів по землі й підготовки демонтажу. Народний депутат від Індустріального і Самарського районів Дмитро Кисилевський залучив 5 мільйонів гривень на розробку проєктної документації для нових об’єктів.

Жителька масиву Калинівський Катерина з жахом згадує яку тривогу викликали покинуті будівлі. Донька Катерини – першокласниця Дар’я – давно вже мріє про зміни на мікрорайоні.

Порожні пляшки, використані шприци. Такий вигляд ця територія мала вчора. Сьогодні з міського бюджету виділено 18 мільйонів гривень на руйнування будівель та вивезення сміття.

Реконструкція розпочнеться На території у 4 гектари. Сучасний суспільний простір буде складатися і скверу та двоповерхової спортивної арени з льодовим полем, спортивними залами та ігровими майданчиками. Презентація проєкту пройшла сьогодні для місцевих жителів.

Присутні із зацікавленістю слухали презентацію, висловили й свої побажання відкрити басейн на лівому березі.

Але таке рішення виконати неможливо. Побажання жителів врахували та пообіцяли відповісти якомога скоріше.

Головне питання фінансове. Народний депутат від Індустріального і Самарського районів Дмитро Кисилевський залучив кошти на розробку проєкту реконструкції покинутих територій.

Проєкт ще буде удосконалюватись та перероблюватись. Приблизна вартість його 10 мільйонів євро. Будівництво басейна теж непросте завдання.

До кінця поточного року планують закінчити демонтаж старих приміщень та розчистити простір. А потім поступово розпочнуться будівельні роботи.