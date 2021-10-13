Компанія Інтерпайп влаштувала розіграш призів серед вакцинованих співробітників

13.10.2021 18:05
Компанія Інтерпайп влаштувала розіграш призів серед вакцинованих співробітників

Смартфони й телевізори для тих, хто зробив 2 щеплення від коронавірусу. Українська промислова компанія Інтерпайп влаштувала розіграш цінних призів серед вакцинованих співробітників. Так компанія мотивує імунізуватись та захищає здоров’я великих колективів.

Вакцинація – єдиний дієвий спосіб захиститись від нової хвилі Covid-19, однак її темпи в Україні залишаються замалими. Великі роботодавці із багатотисячним колективом розуміють, щепитись необхідно і допомагають спростити цей процес для своїх працівників. Так промислова компанія Інтерпайп однією з перших в країні подала заявку до МОЗ на колективну вакцинацію.

В Інтерпайп можна не лише вакцинуватись прямо на підприємствах, а й стати власником нового телевізора чи смартфона. Саме так в компанії мотивують робити щеплення. Співробітники підприємств у Дніпрі, Нікополі та Новомосковську, які вакцинувались до 1 жовтня, стали учасниками розіграшу.

Як відбувався розіграш, можна було спостерігати у прямому ефірі в соцмережах.

Подарунки вакцинованим вручили безпосередньо на робочих місцях. Одним із щасливих власників новенького смартфону став слюсар Юрій Чернявський.

Усього подарунки отримали 30 співробітників ІНТЕРПАЙП. Серед них – машиністи крану, слюсарі, токарі та стропальники.

Зараз в ІНТЕРПАЙП вакциновано понад 5, 5 тисяч співробітників. І компанія на цьому не зупиняється та ставить собі за мету вакцинувати не менше 80% працівників. Тому програма мотивації триває. І вже в грудні буде проведений новий розіграш.

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