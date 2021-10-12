Допоможіть врятувати Матвійку

По допомогу звертається сім’я Данилюк з Павлограда. Їхньому 4-місячному синочку Матвійку діагностували спинно-м’язову атрофію.

Ця хвороба не залишає шансів багатьом людям по всьому світу. Але діточкам і, особливо, таким крихіткам, як Матвійка, подарувати активне життя може ін’єкція-Золгенсма #Zolgensma.

На неї вдалося зібрати майже 145 тисяч гривень. Але потрібно ще 60 мільйонів гривень. Родина просить допомогти малюку стати здоровим. Реквізити для перерахунку коштів ви бачите на екрані.

5168 7520 0127 9663 – карта ПриватБанк Данилюк Олена (мама)

4441 1144 2616 0428 – карта MonoBank Аминова Тетяна (тітка Матвія)

USD IBAN: UA553348510000026207114821531

SWIFT CODE/BIC: FUIBUA2X

DANILIUK OLENA

EUR IBAN:

UA153348510000026206114821606

SWIFT CODE/BIC: FUIBUA2X

DANILIUK OLENA