Ремонт мереж на Янтарній ускладнився через просідання ґрунту

Обіцяли закінчити за кілька днів, але не встигли. Рух транспорту на Янтарній не відновили – дорогу ремонтуватимуть ще зо два тижні. Комунальники запевняють: почали шукати причину просідання ґрунту і виявили плавун. Якщо зараз не усунути проблему, асфальт буде провалюватися знов і знов. Подробиці – далі.

Роботи на вулиці Янтарній розпочали 7 жовтня й обіцяли впоратись за 4 дні. Втім зараз ми тут бачимо купу техніки. І до завершення ще досить далеко.

На місці просідання дороги виявили високий рівень ґрунтових вод. Крім того, тріснули стики колекторів. Їх тут колись проклали без урахування підземної течії, тож було прийнято рішення провести глобальні роботи – інакше дорога знову і знову просідатиме та провалюватиметься.

Звісно ж місцевим жителям це додає незручностей. Втім люди твердять: готові зачекати лише б врешті мати нормальну дорогу.

Автовласники погоджуються: вже давно слід було відремонтувати цю ділянку Янтарної. Втім оптимістично налаштовані далеко не всі.

До завершення робіт рух транспорту на Янтарній – від Гринченка до Калинової – перекритий. Через це маршрут змінили №№ 36, 51 та 59. Людей просять поставитися до ситуації терпляче та заспокоюють: це не надовго.