Цьогоріч в області сталося 700 пожеж через необережність з електроприладами

Перед опалювальним сезоном традиційно зростає кількість займань в житловому секторі. Часто їх причиною стають обігрівачі. В оселях без опалення люди використовують їх годинами. Тож, аби ще раз нагадати правила поводження із такою технікою, ми напросились у гості до нашої колеги – сурдоперекладачки Мелітіни Глушко. Із собою взяли інспектора з пожежної безпеки. Чим закінчилася перевірка та як правильно вибрати обігрівач – розкаже наш Владислав Авдієнко.

Перед стартом опалювального сезону у квартирі Мелітіни Петрівни не більше 16 градусів тепла. Жінка користується одразу кількома обігрівачами. Ось цей тепловентилятор ставить біля ліжка. І це – перше порушення норм пожежної безпеки, каже рятувальник. Між приладом і найближчим легкозаймистим предметом має бути не менше 40 сантиметрів. А ще він надто потужний для використання з подовжувачем.

Другий обігрівач у цій квартирі масляний. Він – безпечніший за “дуйчик”, каже інспектор. Але його ні в якому разі не можна накривати. Пані Мелітіна ж вирішила трохи “досушити” речі.

У ДСНС повідомляють тривожну статистику: з початку року в області сталося близько 700 пожеж через необережне використання побутових електроприладів. У них загинули 32 особи. І, прогнозують, кількість займань буде зростати зі зниженням температури на вулиці.

Рятувальники нагадують елементарні правила пожежної безпеки:

– Не залишати ввімкненими обігрівачі без нагляду, в тому числі на час сну.

– Давати техніці перепочити, аби уникнути перегріву.

– Не перевантажувати розетки. Подовжувач треба негайно замінити, якщо на ньому видно сліди плавлення.

– Використовувати тільки сертифіковані прилади.

– Зберігати горючі матеріали поруч з обігрівачами та навіть розетками – заборонено. Не накривати техніку.

А ще експерти радять не економити на безпеці. Найдешевші – тепловентилятори – мають переважно нетривкий пластиковий корпус, легко перевертаються та дуже сушать повітря. Конвектори працюють за схожим принципом, але мають більшу площу спіралі й не мають вентилятора. Вони вдвічі дорожчі, але й безпечніші.

Найбезпечніші масляні обігрівачі. Адже не мають відкритого нагрівального елементу. Та ще й дають більшу тепловіддачу.

Як альтернатива обігрівачам, на піку популярності кондиціонери з режимом обігріву. Так, вони в 3-4 рази дорожчі, але ще більш безпечні, ощадні та багатофункціональні.