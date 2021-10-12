У Томаківці реконструюють шкільний стадіон

Реконструкція шкільного стадіону повним ходом! У Томаківці замість занедбаного поля облаштовують спортивні майданчики із сучасним покриттям. Педагоги навчального закладу сподіваються, після такого оновлення діти більше зацікавляться спортом та проводитимуть час на тренажерах.

У Томаківці почали реконструювати стадіон опорної школи. На місці занедбаного та порослого бур’яном поля побудують сучасне із якісним покриттям. А ще облаштують спортивні майданчики з тренажерами. Учні цієї школи кажуть, раніше уроки фізкультури проходили на тротуарі. А здавати нормативи доводилось навколо навчального закладу. Тепер мріють про футбольне поле та бігові доріжки.

Звичайне трав’яне поле у більш-менш належному стані, працівники школи підтримували самотужки.

На шкільному подвір’ї підрядники облаштують ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, мініфутбольне поле зі штучною «травою», зону воркауту, бігову доріжку. Та ще одну — для стрибків у довжину.

Реконструкція триває за програмою президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.