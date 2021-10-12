11 телеканал забезпечить трансляцію джазу з Дніпра у Францію

Пряму трансляцію з Дніпра у французьке місто Сутерен забезпечить 11 телеканал. Саме там буде проходити 23-й міжнародний джазовий фестиваль. У ньому 5 листопада візьме участь дніпровський колектив “DIXIE.DP.UA”. До такого масштабного технічного і музичного проєкту наша телекомпанія разом зі студією звукозапису “Yellow submarine” долучилась вперше. Вже дві технічні перевірки пройшли вдало. Олена Городецька продовжить.

У студії звукозапису “Yellow submarine” фахівці працюють над забезпеченням високої якості відео та звуку під час прямого включення на джазовий фестиваль у Франції.

У студії звукозапису “Yellow submarine” традиційний джаз грають музиканти групи “DIXIE.DP.UA”. Саме їх організатори фестивалю запросили до участі у “JAZZ A LA SUT”.

Гурт “DIXIE.DP.UA” неодноразово ставав лауреатом престижних джазових фестивалів. Творчій співпраці з 11 телеканалом сприяла участь у музичному проєкті “Yellow submarine”. Через локдаун виступи багатьох музичних колективів були скасовані, тому пряме включення у фестиваль дозволяє музикантам знову відчути драйв виступу перед публікою.

Директор фестивалю “JAZZ A LA SUT” – джазмен, диригент та викладач Тьери Бургіньон високо оцінив два технічні тести, які провели за участю 11 телеканалу.

Після позитивної оцінки французьких колег професійне напруження спало і в студії звукозапису “Yellow submarine”, яка надавала приміщення та апаратуру музикантам.

Спеціальною зіркою фестивалю обрали відому американську співачку Ніколь Рошель, яка брала участь у фестивалі “Джаз на Дніпрі”. Також будуть виступати колективи з Франції, США та інших країн. Завдяки спільним зусиллям меломанів, музика долає кордони й несе свободу творчості.

Фестиваль “JAZZ A LA SUT” працює протягом місяця. І 5 листопада на ньому виступає “DIXIE.DP.UA” з Дніпра.