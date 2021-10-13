Лейла Насібова потребує допомоги

12-річна Лейла Насібова потребує вашої допомоги. Дівчинці діагностували гострий лімфатичний лейкоз. Лікування розпочали ще в березні. За це час Лейла пройшла два курси хімієтерапії. Далі здоров’ям дівчинки опікуватимуться медики з Білорусі.

Попередня вартість лікування – 15 тисяч доларів. У родини просто немає таких коштів. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Батьки дівчинки дуже вдячні всім небайдужим людям.

5168745106121814 – ДЛЯ ГРИВНІ

5168757423437708 – ДЛЯ ВАЛЮТИ

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НАСІБОВА НАТАЛІЯ – МАТИ