Лейла Насібова потребує допомоги

13.10.2021 18:09
Лейла Насібова потребує допомоги

12-річна Лейла Насібова потребує вашої допомоги. Дівчинці діагностували гострий лімфатичний лейкоз. Лікування розпочали ще в березні. За це час Лейла пройшла два курси хімієтерапії. Далі здоров’ям дівчинки опікуватимуться медики з Білорусі.

Попередня вартість лікування – 15 тисяч доларів. У родини просто немає таких коштів. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Батьки дівчинки дуже вдячні всім небайдужим людям.

5168745106121814 – ДЛЯ ГРИВНІ
5168757423437708 – ДЛЯ ВАЛЮТИ
5375414127807120

НАСІБОВА НАТАЛІЯ – МАТИ

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