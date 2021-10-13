У Вакуловому зводять малий груповий будинок

Затишна та простора домівка для дітей, позбавлених батьківського піклування незабаром з’явиться у Вакуловому. Там зводять малий груповий будинок. Наразі роботи у розпалі. Фінансують їх з державного бюджету. По закінченню там проживатимуть десять вихованців від 3 до 18 років. Як просувається будівництво – бачили наші журналісти.

Малий груповий будинок зводять у Вакуловому. Нині підрядники облаштовують фундамент. Котлован готуються заливати бетоном. Будівлю зроблять просторою та сучасною.

Для дітей облаштують п’ять спалень. Кожна – на двох маленьких мешканців. Крім того, зроблять ігрову, вітальню, їдальню та кухню. Ці помешкання об’єднають у велику кімнату-студію. Приведуть до ладу і навколишню територію. Там посадять клумби та зведуть дитячий майданчик. Комфортні умови для малечі створюватимуть вихователі, які працюватимуть цілодобово.

У цьому будинку зможуть оселитися десять дітей від трьох до вісімнадцяти років. Вони відвідуватимуть звичайні дитсадок і школу, які розташовані поруч. Місцеві мешканці кажуть: малеча, позбавлена батьківського піклування, дуже потребує комфортної домівки.

На Дніпропетровщині вже звели шість малих групових будинків для дітей-сиріт: у Богданівці, Кам’янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солоному.

Наразі триває будівництво і у Петрівці.