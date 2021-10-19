У Софіївській школі відновлюють стадіон

Велике будівництво триває. На Дніпропетровщині оновлюють стадіони у містах і селах. Усе, аби спорт став доступним для більшої кількості людей. Реконструкція відбувається і в Софіївці. Там ремонтують стадіон дитячо-юнацької спортивної школи.

Велика реконструкція – і в Софіївці. Тут оновлюють стадіон дитячо-юнацької спортивної школи. Облаштовують сучасне футбольне поле, бігові доріжки та майданчик для баскетболу.

Софіївському стадіону – понад 60 років. Реконструкція там – вперше. І на неї дуже чекає уся громада

Футбольне поле буде зі штучним газоном. Підрядники саме готують під нього основу. Найбільше цьому радіють – юні гравці.

Навколо футбольного поля облаштовують бігові доріжки. Поряд – майданчик для баскетболу.

У Софіївській спортшколі – майже 150 вихованців. Окрім футболу тут також є заняття з черлідингу, важкої атлетики та кікбоксингу. Тож після реконструкції, каже його директор, зможуть залучити до занять спортом ще більше дітей.

На оновленому стадіоні встановлять криті трибуни для майже чотирьох сотень глядачів. Перший ряд буде зручним для людей з інвалідністю. Поруч зі стадіоном також облаштують парковку для авто.