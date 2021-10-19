Які обмеження червоної зони діють у Дніпрі

Магазини, торговельні центри, кафе та ресторани – тільки для вакцинованих! Через введення режиму “червоної зони”, в Дніпрі набула сили низка обмежень. Так вхід до більшості закладів без ковід-сертифікату або негативного тесту – заборонений! Але чи дотримуються правил підприємці? Та що там із масковим режимом в громадському транспорті?

Карантин-карантином, а на роботу треба усім. В ранкову годину-пік норми “провозити тільки сидячих” ніхто не дотримується.

Водії пояснюють, не можуть відмовити пасажирам.

Тішить інше – більшість пасажирів у салонах все ж у масках. Але є й ті, кому натягти пов’язку, бачте, важко!

У міськраді попереджають: якщо ситуація із захворюваністю погіршиться, можуть вдатися до серйозних обмежень.

Кафе у “червоній зоні” мають право впускати тільки вакцинованих відвідувачів. На практиці ж вхід можливий для всіх, але без сертифіката обслуговують лише на виніс.

Деякі ж кафешки йдуть далі та перегороджують прохід.

Працівники зазначають: через карантин кількість клієнтів зменшилася у рази. Водночас зросло число онлайн замовлень.

Такі ж правила мають діяти й в непродовольчих магазинах. Але ось – будівельний гіпермаркет на Запорізькому шосе. Знімаю на телефон. На вході спеціально йду повільно, аби охоронець встиг зреагувати, але він навіть не звертає уваги. На касі також про наявність тесту або ковід-сертифікату ніхто не питає.

Як так вийшло? Заходимо із камерою. Але в магазині питанням не раді.

Трохи охолонувши, представник служби безпеки магазину переглядає наше відео та проводить роз’яснювальну роботу з охоронцем.

Заборонено без ковід-сертифікату відвідувати й масові заходи. Відтак вчора ввечері перед концертом Ірини Білик в Театрі Опери та балету організували прискіпливий контроль.

Для багатьох такі правила стали неприємним сюрпризом. Адже на сайті інформація з’явилася в останній момент, кажуть відвідувачі.

Задля того, аби глядачі без сертифіката таки потрапили на концерт, просто в приміщенні театру розгорнули мобільну ковід-лабораторію, де можна було пройти експрес-тест за 300-та гривень. Також сьогодні вранці поліція та держпродспоживслужба вийшли перевіряти дотримання карантину у ТРЦ. Відвідувачі радо демонструють сертифікати.

Натомість порушення виявили серед персоналу ресторану. Ось в офіціанта немає довідки про вакцинацію, а в «Дії» сертифікат не відображається. Правоохоронці складають адмінпротокол.

За подібні порушення підприємцям загрожує кругленький штраф.

Такі рейди проходитимуть регулярно, обіцяють у Держпродспоживслужбі та поліції. Вже створені 75 спільних груп. За минулий тиждень на Дніпропетровщині провели понад 2 тисячі перевірок, й виявили триста порушників карантину.