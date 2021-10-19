Водноспортивний комплекс для паралімпійців планують побудувати у Дніпрі

Сучасна спортивна інфраструктура для паралімпійців та тренувальна база для місцевих! У Дніпрі на Набережній Перемоги збираються звести всеукраїнський водноспортивний комплекс. Там займатимуться академічною греблею, параканое та паверліфтингом. Поряд облаштують відкритий майданчик із тренажерами та зелений сквер.

Представники паралімпійського комітету показують — комплекс зведуть на житломасиві Перемога, в районі бульвару Слави. На півтора гектарах розмістять готель на 40 місць, їдальню, великі спортзали. Усе — доступне для незрячих та спортсменів на візках. Наголошують: тренувальна база буде відкритою для жителів району.

Для забудови обрали територію, що прилягає до єдиного в Україні гребного каналу довжиною 2000 метрів. Саме тут проходять відбори на чемпіонати світу, паралімпійські ігри та національні змагання. Інше місце для тренувальної бази — не підійде, кажуть фахівці.

Наразі паралімпійці вимушені займатися на базі, вкрай незручній для спортсменів з інвалідністю. Тренажерна зала — затісна. Тут ледве вміщуються спортінвентар та особисті речі гребців. На підходах до води — дорожнє покриття, де можна легко перечепитися. Та й сам спуск — справжнє випробування.

Світлана Богуславська — багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, в паралімпійському русі вже 7 років. На цій базі тренується тут до двох разів на день. Каже, була б щаслива займатися на сучаснішій.

Поява водно-спортивної бази у Дніпрі виглядає логічною, адже саме спротсмени з нашої області завоювали на літніх паралімпійських іграх 167 медалей. Зокрема цьогоріч в Токіо маємо золото у параакадемічному веслуванні та золото й два срібла у параканое. Проєкт будівництва комплексу вже розроблений, є дозвіл на підготовчі роботи. Це велике досягнення, кажуть у паралімпійському комітеті.

В планах поряд із комплексом облаштувати велику зелену зону. Зберегти зелені насаджання намагатимуться й під час робіт.

Водний комплекс на Перемозі має стати осередком всеукраїнського реабілітаційно-спортивного центру, який також зведуть у Дніпрі. Роботи фінансуватимуть з держбюджету. Більша частина інфраструктури буде на Заводській Набережній. Все це має замінити втрачені під час анексії Криму тренувальні потужності.