Люди штурмують пункти щеплень. Ситуація з коронавірусом у Дніпрі

За добу в Україні майже 19 тисяч нових хворих. Щодня їхня кількість більша за попередній день. Втім не збавляє обертів і вакцинальна компанія. Люди буквально штурмують пункти щеплень, адже нині без вакцинації – життя значно обмежене. Яка ситуація на Дніпропетровщині?

За останню добу кількість хворих в Україні зросла майже на дев’ятнадцять тисяч. Наприклад, у covid-реанімації лікарні швидкої допомоги Львова – наразі з сотні пацієнтів. Понад 50-т критичних. Такого, кажуть лікарі, у них ще не було. І вони працюють буквально на межі можливостей.

Не збавляє обертів поширення інфекції і на Дніпропетровщині. В області на понад тисячу нових хворих. Й триває активна вакцинальна компанія. 19 жовтня у Дніпрі навіть зафіксували рекорд – 11 тисяч ковід- щеплень на добу. Працює на повну потужність і обласний пункт вакцинації. Охочих щепитися останні три дні чимало. У черзі доводиться чекати мінімум годину.

Втім, кажуть люди, виходу все одно у них немає.

Після шаленого напливу натовпу бажаючих щепитися, що утворився на початку тижня, в обласному центрі вакцинації переглянули логістику. Та зробили усе, аби мінімізувати ризики.

З нуля годин 21 жовтня починають діяти нові правила міжрегіональних перевезень. До автобусів та потягів нині не потрапити без документа про вакцинацію. Треба мати підтвердження бодай про одне зроблене щеплення. Якщо сертифіката немає – потрібні результати ПЛР або експрес тесту, оформлені за усіма правилами. Дітей до 18 років до транспорту пустять й так. На вокзалі запевняють – затримок потягів бути не повинно. Вони намагались усе прорахувати.

Сподіваються тут і на розуміння пасажирів – аби ті заздалегідь готували необхідні документи. Також від завтра на вокзалі відкриють ще й пункт вакцинації. Про це також інформуватимуть пасажирів. А надалі можливо облаштують пункти, де можна буде зробити експрес-тест чи ПЛР.