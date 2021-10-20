Незрячі. Чи пристосований для них Дніпро?

Маршрутки – недоступні, пішохідні переходи – небезпечні, у супермаркетах – важко орієнтуватися. До Дня білої тростини одинадцятий канал перевірив, як пристосований Дніпро для незрячих. Щороку близько трьох тисяч мешканців Дніпропетровщини отримують інвалідність по зору. Наш Владислав Авдієнко провів один день в компанії інструктора з орієнтування та її незрячої підопічної.

Леся Лимар – щодня навчає незрячих орієнтуватися вулицями Дніпра. Сьогодні вона супроводжує 13-річну Марічку. Дівчинка із народження майже нічого не бачить. Отож мусить знати, як оминати небезпеки. Як от пішохідні переходи. Цей – на перетині Дмитра Яворницького та Харківської – обладнаний системою звукового сповіщення, проте вона не працює. Отож Марічці доводиться йти на свій страх та ризик та сподіватися, що водії її пропустять.

Ще одна проблема – громадський транспорт. Маршрутки – не обладнані системою звукового сповіщення. А отже незряча людина не може зрозуміти, куди саме прямує автобус й коли виходити. Рятує електротранспорт.

До парку Шевченка йдемо нещодавно відреставрованою вулицею Дмитра Яворницького. Вона одна з небагатьох, що має тактильну смугу. Але вона часто переривається гладкою плиткою. Це – дезорієнтує. А наприкінці бульвару – доріжка для незрячих взагалі – ледь не впирається в антипаркувальні стовпчики.

Отож в товаристві сліпих дуже просять радитися з ними під час розробки проєктів вулиць. Важко орієнтуватися й у супермаркетах. Дехто має лише часткову утрату зору й теоретично міг би обрати продукти самостійно. Але на заваді – й дизайн цінників – на помаранчевому акційному фоні погано читається – і їхнє розміщення.

Також немає окремої людини, яка б зустрічала незрячого. Отож допомоги доводиться чекати.

У департаменті транспорту зазначають: наразі в Дніпрі звуковим сповіщенням обладнані близько сотні трамваїв та стільки ж тролейбусів. Із автобусами – складніше. З озвучкою – 12 машин. Функцію сповіщення у придбаних за кордоном великогабаритних бусах банально не знають як налаштувати.

До того ж наявність такої опції необов’язкова для закупки машин на тендерах. Це обіцяють виправити.

Також після звернення кореспондентів одинадцятого на перетині проспекту Дмитра Яворницького та Харківської – замінили старий звуковий модуль.

Комунальники звітують: з двохсот світлофорів міста звуковим сповіщенням обладнані 45, тобто близько чверті. На восьми, що відкрили цьогоріч, озвучки не буде. Й на багатьох інших, адже це заважає містянам.

З пропозиціями незрячим мешканцям радять звертатися на гарячу лінію міськради. Також в мерії додають: тактильну плитку укладають під час усіх капітальних ремонтів вулиць. А ще – зупинок громадського транспорту. Цьогоріч вона з’явиться загалом на тридцяти. Шрифтом Брайля – обладнують школи та лікарні.