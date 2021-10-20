20 жовтня — Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Що потрібно про нього знати? Це питання наша Юлія Кочет спрямувала не лише медикам, а й тим, хто подолав цю недугу.

Усміхнена, чарівна та сповнена жаги до життя. Зараз ніщо не нагадує про той важкий шлях, який Дар’ї довелося пройти. Про свій діагноз – рак молочної залози вона дізналась у 2017-у.

Та Дар’я не вагалась і одразу розпочала лікування. Шість курсів хімії, операція, променева терапія. Зараз вона у ремісії. І не боїться розповідати про той шлях, який пройшла. Адже її історія одужання може подарувати надію тим, хто зараз на початку боротьби. Жінка – приклад того, як позитивне мислення та сила волі – дає результат.

Таких щасливих історій одужання у обласному онкодиспансері безліч. Лікарі кажуть – за останні двадцять років медицина зробила великий крок уперед у лікуванні раку грудей. Тож вони отримують позитивні результати навіть у тих випадках, де раніше можна було сподіватись хіба що на диво. Головне – не втрачати час, відкинути страхи та за найменших підозр – вчасно звернутись по допомогу.

Одним із найбільш інформативних і доступних способів діагностики є мамографія та УЗД. Починаючи з 40 років, жінка регулярно повинна проходити мамографію. Сучасні апарти роблять цей процес швидким та безболісним. Рівень рентгенівського випромінювання під час процедури невеликий, навіть менший, ніж під час флюорографії. Цифрова мамографія дозволяє отримати зображення високої якості та зробити кілька знімків в різних проекціях. А ще – виявляти маленькі осередки патологій розміром від 5 мм, тобто на ранніх стадіях.

Тож лікар одразу бачить результат та може робити висновки.

Якщо після детального обстеження вам поставили діагноз “онкологія”, не слід впадати у відчай. І потрібно братися за лікування. Тим паче медицина не стоїть на місці. Отримувати хімію чи променеву терапію наразі можна без відриву від свого звичного життя. А при хірургічних втручаннях перевагу надають органозбережним операціям. Адже страх кожної жінки, тільки-но вона почула діагноз, – втрата органу.

У разі, якщо після операцій виникають ускладнення, з ними також успішно справляються. Для цього у медиків є усе необхідне. Тож не зволікайте, звертайтеся по допомогу. Рак не вирок. І чим раніше почати боротьбу, тим вищі шанси на повне одужання.