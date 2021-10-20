Відведення землі та будівництво на берегах річок тепер під забороною. Сесія міськради

20.10.2021 17:15
Відведення землі та будівництво на берегах річок тепер під забороною. Сесія міськради

Припинити відводити землю та давати дозвіл на нові будівництва по берегах річок. Таке рішення прийняли депутати сьогодні на сесії міськради. Воно стосується насамперед прибережних зон Дніпра та Самари. Також йдеться і про будівництва водно-спортивного комплексу на житловому масиві Перемога.

Ще до початку сесії біля будівлі дніпровської міськради зібрались мешканці житлового масиву “Перемога – 6”. Прийшли захистити зелену зону, на якій планують збудувати водно-спортивну базу для паралімпійців.

Це питання стало одним з головних на сесії. Депутати підтримали мешканців. Будівництво водно-спортивного комплексу буде призупинено.

Більш того, на сесії запропонували перевірити усі прибережні зони, щодо законності забудов та підведених до них комунікацій. Питання бурхливо обговорювали. В підсумку, таке рішення депутати підтримали, щоправда, без двох вище згаданих фракцій. На думку мера, їхня позиція невипадкова.

Також на сесії йшлося про зелені зони, що перейшли на баланс департаменту парків та рекреацій. Комунальники тепер доглядатимуть за парком 40-річчя визволення Дніпропетровська, сквером в районі вул. Київської та проспекту Металургів, а також за територією по Старокозацькій, біля скверу Героїв. Загальна площа згаданих територій – понад 12 гектарів.

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