Онлайн прийом мешканців провів міський голова Кам’янського

Черговий прийом мешканців з особистих питань провів міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. В умовах карантину зустрічі відбуваються в онлайн-режимі. Для оперативного розгляду звернень у спілкуванні беруть участь чиновники та керівники профільних підрозділів мерії.

Формат відеоконференції дозволяє кам’янчанам звернутися за допомогою до очільника міста з власних домівок. Особливо це доречно для важкохворих мешканців. На жаль, жоден прийом не проходить без звернень щодо матеріальної допомоги на лікування.

Такі звернення переважно вирішуються схвально. Розпорядження про надання матеріальної допомоги на лікування міський голова зазвичай дає одразу під час прийому. На зустрічі розглядались також звернення стосовно житлово-комунальної галузі, ремонту доріг, будинків. Є й такі, що містять слова вдячності.

Загалом під час прийому по допомогу до очільника звернулося зо два десятки мешканців Кам’янського.

Особистий прийом мешканців міський голова проводить щомісяця. Записатися на зустріч можна у міській прийомній, яка знаходиться за адресою: проспект Тараса Шевченка, чотирнадцять.