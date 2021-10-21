Нові правила міжобласних перевезень. Як вони працюють у Дніпрі

Без меддокументів – з речами на вихід! В Україні набули сили нові правила міжобласних перевезень. Відтак, аби подорожувати між регіонами, потрібен або сертифікат про вакцинацію, або свіжий негативний тест. Попри те, що умови оголосили ще тиждень тому, частина пасажирів виявилися неготовими до них. Як пройшли перші перевірки на транспорті?

Десята ранку, дніпровський автовокзал. Бус Дніпро-Вугледар от-от відправиться на Донеччину. Але чи є в пасажирів COVID-сертифікати? Водій відмовляється перевіряти!

Заходимо до салону із диспетчером відправлення. Пасажири – обурені.

Ось ця жінка – не має сертифікату та не може показати тест. Розповідає: тільки-но повернулася з-за кордону.

Зрештою жінка, яка відмовлялася полишати автобус, здається та забирає речі.

Диспетчерка каже, це вже другий випадок за сьогоднішній ранок.

Нові правила карантину пасажири оцінюють по-різному.

У перший день дії нових обмежень пасажиропотік впав на 15%, зазначають в спілці автоперевізників Дніпропетровщини. Додають: перевіряти сертифікати до купівлі квитка – неможливо.

Перевіряють наявність сертифікатів й на залізниці. Ось під час посадки на потяг “Дніпро-Трускавець” пасажири демонструють свої документи.

Провідниці кажуть: пройшли тренінги й знають, як мають виглядати сертифікат та довідка.

Ось один з нестандартних випадків. Пасажирка замість негативного тесту показує незрозумілу довідку.

На допомогу провідниця кличе поліцейських.

Якщо прийти завчасно, зробити тест можна просто на залізничному вокзалі. Там відкрили мобільну міні-лабораторію. Ціна – 350 гривень за наявності квитка. Сьогодні послугою вже скористалися близько двох десятків людей.

Також просто на залізничному вокзалі можна вакцинуватися. Документ, який видадуть одразу ж, також підійде для поїздки у потязі. Втім, щепитися на вокзалі закликають й не подорожуючих.

У Мінохорони здоров’я роз’яснюють: відсьогодні щоб потрапити на автобус, потяг, або літак треба мати:

– жовтий або зелений COVID-сертифікат

або

– документ про отримання однієї дози вакцини (форма 063)

або

– міжнародне свідоцтво про вакцинацію

або

– негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту, чинний 72 години

Правила не поширюються на неповнолітніх та поїздки в межах областей.