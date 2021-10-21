У Дніпрі розпочали будувати аеропорт

21.10.2021 17:16
У Дніпрі розпочали будувати аеропорт

Гарна новина. У Дніпрі нарешті розпочато будівництво аеропорту. Вже два дні, як ведуться підготовчі роботи для будівництва злітно-посадкової смуги. Їх проводить турецький підрядник, що виграв тендер. Інша компанія зводить термінал. Свій об’єкт обіцяє здати вже за рік. Всі деталі нового інфраструктурного проєкту – дивіться далі.

Злітно-посадкова смуга, перон та руліжні доріжки. Їх будуватиме міжнародна компанія “Онур Констракшін Інтернешнл”. Після отримання дозвільних документів, генпідрядник розпочав підготовку до основних робіт.

Довжина нової смуги складатиме понад 3 тисячі 200 метрів. Новітнє світлосигнальне та радіотехнічне обладнання дозволить садити літаки навіть у туман. За один рік збудувати не вийде, бо аеропорт Дніпра продовжує свою діяльність. Тож доведеться все робити паралельно, каже підрядник. А от інша приватна компанія, яка зводить пасажирський термінал, обіцяє здати свій об’єкт вже за рік.

Після завершення будівництва зміниться категорія аеропорту Дніпра, що дозволить приймати всі типи літаків цивільної авіації.

Зараз річний пасажиропотік дніпровського летовища складає трохи більше 400 тисяч осіб. Новий проєкт дозволить збільшити його в декілька разів.

Щороку летовище нарощуватиме пасажиропотік. Спершу його планують збільшити до 1 мільйона. Максимально прогнозують до чотирьох мільйонів людей.

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