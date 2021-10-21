Квартиру затопило. Порядок дій

Залиті водою стеля, стіни та підлога. У таких умовах мешкає вісімдесяти восьмирічна Лідія Олександрівна. Квартиру жінки вже другий рік поспіль затоплює під час увімкнення опалення. Хто несе відповідальність за комунікації та чи відшкодують старенькій збитки?

З пліснявою на стінах, протікаючою стелею та водою під ногами вже два дні живе старенька мати Тетяни Миколаївни. Квартиру пенсіонерки затопило після того, як у будинку профілактично увімкнули опалення. Водою залило кухню та спальню. Така сама ситуація була і торік. Все через пошкоджені комунікації на даху.

Минулої осені зі стелі лився окріп. Тоді комунальники усунули неполадки. Однак пенсіонерці навіть не запропонували відшкодувати збитки. Цьогоріч, каже Тетяна Миколаївна, ситуація повторилася – квартиру бабусі залило холодною водою. Аби потоп усунули – неодноразово дзвонили у ЖЕК та до аварійки. Утім, ніхто так і не приїхав. Тоді латати труби на горищі вирішили самотужки.

Після першого потопу ремонт старенька робила власним коштом і витратила близько чотирнадцяти тисяч гривень. Через це залізла у борги і не сплатила вчасно комунальні послуги.

Тепер пенсіонерці знову потрібно робити ремонт. Однак юристи кажуть: якщо комунікації знаходяться на балансі обслуговуючої компанії, домогтися відшкодування збитків можна.

Сфотографувати, заспросити свідків, скласти відповідний акт за участю управляючої компанії щодо визначення площі залиття і тих предметів і речей, що були пошкоджені. Після цього звернутися до експерта, який визначить розмір шкоди і намагатися врегулювати у досудовому порядку. Якщо добровільно не буде виплачено розмір шкоди, то звертатися до суду і стягувати у судовому порядку.

У міськраді кажуть: керуюча компанія згодна відшкодувати збитки, за умови експертної оцінки.

Крім того, вже два дні комунікації на даху ремонтують комунальники.

Повністю замінити комунікації зможуть у наступному році.