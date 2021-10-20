“Обіцяй собі берегти себе” — такий захід провели у день боротьби з раком молочної залози

20.10.2021 18:13
"Обіцяй собі берегти себе" — такий захід провели у день боротьби з раком молочної залози

Обіцяй собі берегти себе” – захід під такою назвою відбувся у день боротьби з раком молочної залози. Лікарі розповіли про методи самообстеження та профілактики захворювань. Жінки, що здолали недугу, ділились своїм досвідом і запевняли, що такий діагноз – не вирок. Також на благодійному аукціоні зібрали кошти на лікування онкохворих.

У соц мережах організували моральну підтримку жінкам з онкодіагнозом, щоб вони не залишались з хворобою наодинці. Треба просто написати свою історію з хеш-тегом “Обіцяй собі берегти себе” – і вас почують, і вас підтримають.

Корисні поради подавались у ненав’язливій формі серед творчих номерів та показів жіночих суконь з колекції “Чарівна жінка” Оксани Рутковської.

А на благодійному аукціоні зібрали кошти на підтримку та лікування онкохворих жінок.

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