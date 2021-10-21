В Україні понад 22 тисячі нових інфікованих за добу. На Дніпропетровщині понад 1300

21.10.2021 18:10
В Україні понад 22 тисячі нових інфікованих за добу. На Дніпропетровщині понад 1300

Коронавірус продовжує бити рекорди смертей. За минулу добу в Україні від цієї недуги померло майже 550 людей. Нагадаємо, що попередній найбільший показник летальних випадків від коронавірусу в Україні був зафіксований позавчора – 538. Стрімко зростає і кількість нових інфікованих. Понад 22 тисячі – лише за минулу добу.

Таких цифр не було за увесь час пандемії. Станом на 21 жовтня в Україні зафіксували одразу два рекорди коронавірусу – 22 415 інфікованих та 546 смертей. П’ять областей вже у червоній зоні. Найближчим часом до них можуть приєднатися ще декілька, каже прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Втім про тотальний локдаун мова поки не йде.

На Дніпропетровщині кількість нових хворих зростає щодня. За минулу добу + 1308 людей. На тепер завантаженість ліжок з киснем у ковід-центрах – 71,3 відсотка. Епідпоказники продовжують зростати, тож прийнято рішення відкрити ще 5 госпітальних баз у Кривому розі та Дніпрі.

Найтяжчих пацієнтів продовжують доправляти до ковід-центрів обласної лікарні Мечникова. Нині у реанімації тут – 32 пацієнти. І стан їх вкрай важкий. Усього у медзакладі 200 хворих на коронавірус. Та їх продовжують щодня доправляти каретами швидкої.

Тож лікарі закликають не нехтувати власним здоров’ям – і обов’язково імунізуватися від коронавіруса. Адже більшість тих, хто опиняється у тяжкому стані – це саме нещеплені пацієнти. Вакцинуватися можна у будь-якому спецпункті. Їх на території області три десятки.

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