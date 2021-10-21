Потепління. У Дніпрі кілька днів триматиметься сонячна і тепла погода

Знов двадцять градусів тепла! У Дніпрі щонайменше два дні триматиметься сонячна погода. Такий прогноз дають синоптики. Однак звикати до цього не варто! Осіннє похолодання вже близько. Яка погода чекає нас найближчим часом.

Про те, що сьогодні буде вітряна погода, Сергій дізнався з народного прогнозу. Погодним прикметам чоловік довіряє завжди. Каже: вони здійснюються із дев’яносто відсотковою вірогідністю. Їх він знає безліч.

Здебільшого народні спостереження, каже Сергій, виправдовуються за межами великих міст. Ними чоловік користується під час туристичних походів.

А от тим, хто не вірить в погодні прикмети – в нагоді стане класичний прогноз.

Вже вихідними позначки термометру трохи знизяться. А от незначне похолодання до Дніпра прийде з нового тижня.

Доки тепла погода тримається, дніпряни ще мають час насолодитися осінніми барвами. Їхнє різномаїття, до речі, можна побачити у Ботанічному саду Дніпровського Національного Університету.

Квітнуть тут і унікальні рослини. Як, наприклад, гамамеліс віргінський. У народі кажуть відьомський горіх.

У середині жовтня Ботанічний сад радує відвідувачів цікавинками.

Працює Ботанічний сад по буднях з восьмої до п’ятнадцятої. Вхід на територію платний. Та ціна символічна – п’ятнадцять гривень з дорослого, дев’ять – з дитини.