У Дніпро випустили майже півтора мільйона мальків коропа, білого амура та товстолоба
Короп, білий амур та товстолоб зроблять річку Дніпро чистішою. Принаймні на це сподіваються учасники проєкту біомеліорації, тобто зариблення річкової акваторії. Зараз у Дніпро випустили майже півтора мільйона мальків. Ділянку для цієї операції навмисно обрали з найбруднішою водою.
Вода тут не дуже чиста, але Володимир Нікітін каже, риба є. Зараз його тихе спостереження за вудочками порушила машина з великим контейнером. Виявилося, цю ділянку обрали для випуску малька у Дніпро.
Саме коропа, товстолоба та білого амура науковці визнали справжніми трудівниками з очищення дна та верхніх шарів річковОї води.
Мільйон триста екземплярів біоресурсів відправилися у воду Дніпра. Зариблення – це абсолютно природний спосіб очистити річку. Як довели науковці, він кращій за хімічні способи боротьби із забрудненням довкілля.
До того ж уся ця риба підлягає промисловому вилову.
Зариблення річки з часом надасть окрім екологічного і економічний ефект. Після першого етапу біомеліорації у 2017 році, промисловий вилов риби на Дніпропетровщині збільшився вдвічі: з півтори тисяч тон до трьох з половиною тисяч у 2021 му.
Щоправда, необхідно дозволити рибі вирости й здійснити корисну меліоративну справу.
Незабаром Дніпро поповниться ще мільйоном екземплярів риб. Результати їхнього перебування в акваторії річки можна буде побачити вже за рік.