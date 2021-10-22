Поліцейські перевіряли наявність сертифікатів у водіїв та пасажирів на автовокзалі

Поліція тим часом посилила контроль за дотриманням карантину на транспорті. Нагадаємо, аби подорожувати між регіонами, наразі потрібен сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний тест. Сьогодні поліцейські влаштували перевірку на центральному автовокзалі Дніпра. Чи багато знайшли порушників.

Ловити порушників поліцейські вирішили на виїзді з автостанції. Ось до шлагбауму під’їжджає автобус Дніпро-Запоріжжя. Цікаво, чи у всіх є сертифікати? Патрульні зупиняють бус.

Переважно пасажири до перевірок ставляться із розумінням. Пані Ірина каже: вакцинувалася, бо на собі відчула наскільки підступний коронавірус.

У кінці автобусу – чоловік не може надати поліцейським свідоцтво про вакцинацію, хоча запевняє: ще 10 хвилин тому тримав його у руках.

Патрульні просять пасажира та водія вийти з автобуса. Останній запевняє: перевіряв документи у всіх пасажирів.

Пан Ярослав розповідає: вакцинувався в Одесі, але документ знайти не може.

Тим часом автобус запізнюється вже на 20 хвилин. Пасажири починають нервувавти.

Врешті решт патрульні висаджують чоловіка – йому нічого не загрожує. А ось автоперевізнику, на машині якого виявили порушення, доведеться сплатити немалий штраф – від 34 до 170-ти тисячі гривень.

Такі рейди наразі проводять щодня, зазначають в патрульній поліції. Наявність сертифікатів перевіряють за допомогою планшетів. Ними – сканують кюар-коди й одразу ж визначають достовірність документу. Від початку введення обмежень червоної зони на Дніпропетровщині вже виявили майже двісті порушень на транспорті.