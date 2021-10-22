На території Покровського ліцею оновлюють стадіон

22.10.2021 18:49
На території Покровського ліцею оновлюють стадіон

Міні-футбольне поле, ігрові майданчики та тренажери. На території Покровського ліцею оновлюють стадіон. Це перший капітальний ремонт спортивної зони за більш як сорок років! Фінансують його з державного бюджету.

На стадіоні Покровського ліцею підрядники вже уклали штучний газон майбутнього міні-футбольного поля. Тепер залишилося засипати його кварцовим піском та гумовою крихтою. Поряд із полем будівельники облаштовують майданчик для гри у баскетбол і волейбол. Нині там готують основу під асфальт.

Навчальний заклад побудували у 1978 році. Поруч облаштували і стадіон. Відтоді його жодного разу не реконструювали. З часом покриття зруйнувалося та поросло травою. Нині ремонтні роботи у розпалі, чому дуже радіють у навчальному закладі.

Окрім якісного покриття, встановлять і тренажери. А ще – бруси, перекладини та лави. Відтак уроки фізкультури змінять свій формат, кажуть у ліцеї.

З нетерпінням на відкриття стадіону чекають ліцеїсти.

Ремонтні роботи проводять у рамках державної програми.

Державним коштом оновлюють стадіони і в інших навчальних закладах області.

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