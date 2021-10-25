Ковід-сертифікати можуть запровадити у громадському транспорті Дніпра

Найближчим часом у маршрутках, трамваях та тролейбусах Дніпра можуть запровадити проїзд із COVID-сертифікатами чи негативними тестами на коронавірус. Такі рекомендації вже надав департамент транспорту та транспортної інфраструктури. У міськраді кажуть: ситуація із захворюваністю критична, вільних ліжок у ковідних відділеннях не вистачає, тож будуть робити усе, аби стримати приріст нових випадків.

Якщо буде загострення хвилі захворюваності по місту або дніпропетровській області, будуть встановлюватися додаткові обмеження. зараз департамент щодо встановлення обмеження відповідно до ковід-сертифікатів або наявності плр-тестів. чи будуть ці обмеження встановлені – це буде вирішувати виключено комісія ТБНС регіонального рівня.

Нині проїзд у громадському транспорті Дніпра можливий лише за кількістю сидячих місць та у засобах індивідуального захисту. Щодня міські інспектори разом з правоохоронцями перевіряють дотримання цих правил. Жодних обмежень у перевезенні пільгових категорій – зокрема пенсіонерів – не запроваджували. Водночас нагадують: люди похилого віку знаходяться у групі ризику інфікування COVID-19, тож їм краще уникати місць масового скупчення , а це в першу чергу тролейбуси, трамваї та маршрутки.