Група підлітків тримає у страху цілий район поблизу проспекту Металургів

Пригрозили зброєю і побили до крові! Група підлітків тримає у страху спальний район поблизу проспекту Металургів. Нещодавно вони влаштували розбірки з 15-річними хлопцями. Один з постраждалих тепер готується до операції. Тим часом місцеві неодноразово звинувачували хуліганів у крадіжках, вимаганнях та бійках. У якому стані зараз дитина, чи збирається поліція протистояти агресивній банді.

Це мати описує в якому стані побачила свого 15-річного сина після прогулянки. Світлана не показує обличчя з міркувань безпеки. Розповідає — минулого тижня її Максим разом з друзями ввечері гуляли на території реабілітаційного центру, неподалік проспекту Металургів. Як раптом до них під’їхав чорний Ланос. З авто вибіг натовп юнаків, і без будь-яких підстав почали лупцювати школярів.

Матір другого хлопчика дуже перелякалась та навіть зараз ледве знаходить слова, щоб описати той інцидент.

Батьки дітей розповідають, про цих хуліганів майже нічого не знають. Втім слава про них шириться районом. Їх підозрюють в крадіжках, вимаганні грошей та бійках.

Стан побитого хлопця коментують в обласній лікарні Руднєва. Постраждалий в стабільному стані, його життю нічого не загрожує. Втім днями йому зроблять операцію на обличчі, через перелам.

Тож парубку проводитимуть операцію зі встановлення титанових пластин. Після інциденту батьки викликали поліцію. Втім, кажуть, їх не влаштовує як просувається справа.

Батьки написали заяву та чекають на розслідування. Ми ж направили запит до Дніпровського відділу поліції і теж чекаємо на відповідь відповідь. Про результати обов’язково вам повідомимо.