Спалювання листя. Штрафи і покарання

25.10.2021 19:03
Спалювання листя. Штрафи і покарання

У жовтні мешканці перефірійних районів Дніпра задихаються від їдкого смороду, що йде від підпаленого листя. Дніпровська інспекція з питань благоустрою проводить осінній рейд-роз’яснення. Знаходять тих, хто у подвір’ях приватних будинків палить траву, сухостій та сміття, проводять бесіди і виписує штрафи.

Такий вигляд має двір приватного будинку на Передовій, 141. Господарі підпалили сміття і кинули купу напризволяще.

Але, навіть після багаторазового звертання інспектора, ніхто так і не відгукнувся. А купа палала і сморід ширився навкруги. У таких випадках оформляють повідомлення і залишають його у воротах.

Цьогоріч вже склали 48 протоколів та видали 59 попереджень. І це значно менше ніж минулого року.

Через неохайність паліїв вигорають гектари землі…руйнується ґрунтовий покрив, гинуть мікроорганізми. Через дим від вогнищ страждають дерева.

Та все ж люди лінуються робити компостні ями і розводять багаття. А це вже купа сміття на вулиці Верховинська, 18.

Власниця будинку прямо на наших очах заливає купу підпаленого сухостою. Від бесід на цю тему – ухиляється.

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