Скільки коштує лікування від коронавірусу

Тисячі гривень на медичні препарати, які вкрай необхідні хворому на COVID-19. Все частіше люди скаржаться, лікування від коронавірусу дуже дороге. А в деяких медзакладах пацієнти сплачують і за препарати, і за послуги, і навіть за рентген. У той час як держава гарантує – лікування від ковіду повністю безкоштовне! Тож скільки коштує одужання від коронавірусу?

Півтори тисячі доларів на препарати, яких вистачить на один раз і такі суми родина з Дніпра витрачала два тижні поспіль. Інформацією поділилась моя знайома Інеса. В її родині ковід підхопили одразу троє рідних. Двоє хворіли у тяжкій формі та були під’єднані до апарату ШВЛ! Загалом на лікування близьких вони витратили — понад шість тисяч доларів!

Не на камеру дівчина розповіла, в одній із Дніпровських лікарень сказали, лікують за протоколом та медикаментів не вистачало. Не було їх і в апетках, тож Інеса разом з мамою змушені були купувати ліки з рук. І все ж навіть ці шалені кошти не вберегли життя її дідуся та батька — Сергія Сардака — відомого у Дніпрі доктора економічних наук та професора Національного університету імені Гончара. Закладу він присвятив 15 років свого життя.

Однак часто змушені платно лікуватись навіть ті, хто не потребує життєво необхідних ліків. Христина ще пару місяців тому перехворіла на коронавірус. Перенесла недугу в досить легкій формі. Від госпіталізації відмовилась аби не наражати себе на ще більшу небезпеку. Лікувалась вдома. На препарати з власної кишені витратила близько чотирьох тисяч гривень. Про те, що мала б лікуватись за кошт держава і не чула. Про те, що мала отримати компенсацію — також.

Тим часом в Національній службі здоров’я Україні запевняють — лікування від коронавірусу не має коштувати громадянам жодної копійки! Оскільки кожна профільна лікарня отримує кошти, як на зарплату медикам, так і на пацієнтів. А лікувати мають виключно препаратами, які внесені до протоколу. В НСЗУ підкреслюють — усі медикаменти за стандартом — безкоштовні, за них сплачує держава!

Розрахунок коштів на лікарню визначається кількістю пацієнтів. Тобто в кожному медзакладі формують команди лікарів, які

обслуговуватимуть хворих. І вартість виділених коштів залежить від кількості інфікованих.

Наприклад, на 21 лікарню за ковідним пакетом 13 жовтня перерахували 4,4 мільйона гривень. Зараз в установі знаходиться понад 200 хворих, понад 50% з них підключені до апарату ШВЛ. Лікарі запевняють, дефіциту кисню поки немає, на добу використовують понад тонну. Вистачити має усім хворим. Водночас медики активно закликають людей до вакцинації.

У той самий час в НСЗУ закликають громадян не купувати нічого власним коштом, а якщо вас таки змушують пишіть скаргу на сайті Національної служби здоров’я України або ж телефонуйте на гарячу лінію за номером 16-77. А ще твердять — краще не купувати ліки, яких немає в протоколі, бо користі вони можуть не принести, а тільки більше зашкодити.

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

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