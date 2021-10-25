Поряд з Полтавським шосе знайшли поховання часів Другої Світової війни

Поряд з Полтавським шосе віднайшли поховання часів Другої Світової війни. В окопі покоїться безіменний воїн, що захищав Дніпро на так званому ломівському плацдармі – місці, де 1941-го точилися запеклі бої. Розкопки організували представники громадської організації “Пошук Дніпро”.

Фахівці пошукової групи показують: поряд із Полтавським шосе в АНД-районі натрапили на окоп часів Другої Світової. Тут – тіло одного із захисників Дніпра, його зброя та фрагменти амуніції – як радянської так й німецької, адже бліндаж декілька разів перезахоплювали.

Поховання знаходиться на північно-західній лінії оборони Дніпра, так званому ломівському плацдармі. Саме тут в серпні-вересні 1941 року точилися запеклі бої.

Пошуковці кажуть: віднайти точне місце поховання змогли за допомогою історичних архівів, аерофотозйомки та розповідям місцевих.

Щороку на території АНД-району знаходять близько п’яти схожих поховань. Переважно – випадково під час сільськогосподарських робіт або будівництва. Сьогодні 25-го жовтня – у День визволення Дніпра від фашистських загарбників мер Борис Філатов пообіцяв: в місті створять комплекс, де наші воїни знайдуть вічний спокій.

Після вилучення та перезахоронення інформацію зберігатимуть в міському управління культури. Більшість бійців – безіменні. У разі підтримки держави, можна буде провести генетичні тести на віднайти нащадків полеглих воїнів.