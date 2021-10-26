Безхатні тварини, як допомогти їм перезимувати

Запальні процеси, відмерзання кінцівок та навіть летальні випадки. Такими можуть бути наслідки переохолодження у тварин. З наближенням морозів фахівці радять більше уваги приділяти комфорту своїх улюбленців. А як бути тим тваринам, що не мають даху над головою?

Мінусова температура вночі і невеличкий плюс удень. Саме така погода очікується найближчими днями. Люди стрімко утеплюються, аби на замерзнути. А от як у такий холод вижити тваринам, особливо безхатнім? Давайте з’ясуємо.

Еллі та Черрі породи джек-расел-тер’єр – улюбленці усієї родини пані Марини. Собаки завжди смачно, а головне правильно харчуються і отримують необхідний догляд. З настанням холодів для прогулянок на вулиці пухнастих утеплюють, одягаючи на них спеціальні комбінезони.

Крім своїх двох улюбленців, Марина опікується і безхатніми тваринами. У її районі таких досить багато. І вони авжеж потребують уваги людей, особливо у холодний час, каже жінка.

Внаслідок тривалого перебування на морозі, у чотирилапих виникає переохолодження або гіпотермія. Найчастіше від низьких температур страждають безхатні коти і собаки. Це призводить до запальних процесів в організмі, а інколи може спровокувати і смерть тварини. Аби запобігти фатальним наслідкам, безпритульним пухнастикам необхідне тепле місце для нічлігу. Велику роль відіграє і харчування. У холодний період їжа має бути більш калорійною.

Млявість, апатія, тремтіння кінцівок та утруднене дихання – перші симптоми переохолодження. Аби врятувати тварину, спершу її необхідно відігріти і обов’язково показати лікарю. Восени та взимку до ветеринарних клінік здебільшого звертаються з гіпотермією. На прийом приносять не тільки безхатніх тварин, але й домашніх. Ветеринари кажуть: хатні улюбленці теж страждають від низьких температур. Переолодження можна отримати як під час прогулянки, так і вдома.

Лікування тварин у таких випадках – досить дороговартісне, кажуть фахівці. Тому краще заздалегіль попіклуватися про здоров’я улюбленця та підготувати його до холодів. Зокрема, потрібно двічі на тиждень чесати шерсть, перейти на більш збалансований раціон та стелити щось на підлогу, особливо, котам. Для собак же радять змінити графік прогулянок.

Крім того, для захисту від холоду, на тварин можна надіти спеціальний одяг. І в жодному разі не знімати до повернення додому для уникнення перепаду температур.