Їдять вівсянку та соціальний хліб. Мати і син з інвалідністю ледь виживають

Погрожують відключити газ за несплату, а їм майже немає чого їсти. Це про родину Малишків. Вони опинились, як зараз прийнято казати, у складних життєвих обставинах. 84-річна мати, що ледь пересувається квартирою, опікується паралізованим після інсульту сином. Лікарі до них не йдуть, соціальні працівники навідують рідко.

У одному з під’їздів будинку на Запорізькому шосе стіни прикрашені картинами у саморобних рамках, радують око доглянуті квіті.

Облаштувала “Зимовий сад ” та доглядала за порядком у ньому пенсіонерка Аліна Миколаівна Малишко. Робила це, доки було здоров’я.

І поки у молодшого сина не стався інсульт. Далі довелось доглядати вже за ним. Грошей катастрофічно не вистачає. Інвалідність чоловік оформити не встиг. Сімейна лікарка звільнилась.

“Прийшла біда- відчиняй ворота”. Проблеми сипались одна за одною. Старший син Аліни Миколаївни помер, середньому поставили діагноз інфаркт і живе він на Лівобережному. Тож допомогти двом маломобільним хворим фактично нікому. Укласти декларацію з новою лікаркою, та оформити інвалідність молодший син не може, бо не виходить із квартири. Аліна Миколаївна після горя, що перенесла, теж втратила сили ходити. Їй вже 84 роки.

Сусіди потроху допомагають, але у них теж не на все вистачає сил.

Син після інсульту та Аліна Миколаівна живуть на її маленьку пенсію, купують ліки, потроху сплачують комунальні послуги. А нещодавно прийшло повідомлення з “Дніпро газу”, що їх відключать за борги.

Для таких, як Аліна Миколаївна, людей, що не мають можливості вільно пересуватись у дніпровській міськраді розробили мобільні послуги з використанням унікального обладнання: сканером та принтером, що працюють у будь якому місці, де є інтернет.

Замовити такий сервіс можна тільки на сайті Центру надання Адміністративних послуг. Телефоном він не працює. Жінка з інвалідністю Любов Кузіна подала заяву на отримання довідки про стан сім’ї через соціального працівника. До неї додому виїхали фахівці.

Любов Кузіна отримала довідку не виходячи з квартири.

Але у сім’ї Малишків немає соціального працівника, який би допоміг їм. Та і ЦНАП не вирішує проблеми із укладанням декларації із сімейним лікарем, чи реструктуризацією боргу у “Дніпрогазі”. На допомогу прийшли фахівці міського Територіального Центру.

За Аліною Миколаівною закріпили соціальну помічницю, яка вже відвідала родину і склала перелік справ, які необхідно зробити в першу чергу.

Вирішити усе одномоментно неможливо. Але проблеми, які кілька років накопичувались та породжували купу нових – поступово зникають. Вже Написали прохання на ім’я міського голови про надання матеріальної допомоги. Фахівці збирають необхідні документи та передають їх до центру соціального захисту. Родина отримала свого представника у комунальних службах, що допоможе оформити документи на поступове погашення боргів.