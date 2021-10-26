“Катюшу” хочуть прибрати з історичного музею

Битва за “Катюшу”. У Національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького між двома групами співробітників розгорівся конфлікт за долю одного з експонатів. А саме бойової машини, відомої як “Катюша”. Зараз вона розібрана на деталі.

Прес конференція керівництва музею ледь не перейшла в бойові дії.

Головна претензія співробітника Юрія Фанигіна є в тому, що “Катюшу” демонтували без правил поводження з експонатами фонду.

Співробітник обурений. Адже так виглядає зараз великий експонат, бойова машина “Катюша”, яка стояла в залі, присвяченому Другій Світовій війні.

Конструктивні частини “Катюші” тут всі без винятку, запевняє заступниця директора музею Валерія Лавренко. Директорка, ж під час зустрічі з журналістами спирається на рішення трирічної давнини.

Тобто коли почався ремонт в сьомій залі експонат розібрали й винесли.

Причина – в нову концепцію музею бойова машина взагалі не вписується.

Тобто оновлена експозиція наповниться новими сюжетами – розповідями більше про людей та їхнє життя під час війни. І бачити в центрі зали установку БМ-13 автори проєкту відмовляються.

У майбутньому керівництво музею планує перенести експонат БМ-13 “Катюша” або до вуличної експозиції або до приміщення діарами “Битва за Дніпро”.Але там треба буде провести додаткові дослідження чи витримає підлога вагу у три з половиною тони.

Коли ж і чим завершиться конфлікт всередині колективу музею поки невідомо. Зрозуміло лише, що та й інша сторона повідомлятимуть про дії на своїх сторінках в соцмережах.