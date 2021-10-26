На Дніпропетровщині майже дві тисячі нових хворих на коронавірус. В Україні рекордна кількість смертей – 734

В Україні смертність від коронавірусу побила новий рекорд: за добу не стало понад 730 людей. Це максимальна кількість за весь час пандемії. Також за вчора інфікувалось понад 19 тисяч українців, до лікарень потрапило майже 3 тисячі. Медики вкотре наголошують вакцинованих серед людей, яких госпіталізували, значно менше, аніж тих, хто нещеплений.

За останню добу кількість хворих зросла на понад 19 тисяч. Від коронавірусу померло 734 людини. І це максимальне число за увесь час пандемії. Набирає загрозливих обертів і ситуація з госпіталізаціями.

Дніпропетровщина є лідером за кількістю нових випадків інфікування на коронавірус. Станом на 26 жовтня у регіоні 1760 хворих. Найбільше їх у Дніпрі — понад шість сотень. У лікарні Мечникова у ковід- центрах нині перебуває 175 пацієнтів, 25 тяжких – у реанімації.

Від тяжкого перебігу, госпіталізації та смерті захищає лише вакцинація, нагадують медики. І наводять приклад – у Моршині, де щеплено понад 70% мешканців, жодна людина не перебуває у лікарні з COVID-19. Зараз тут реєструють лише поодинокі випадки, втім хворіють переважно невакциновані люди. В Україні поступово збільшується охоплення імунізацією від COVID-19, у тому числі і літніх людей. У Дніпрі, наприклад, працюють виїзні бригади, які роблять щеплення маломобільних груп населення. Сімейні лікарі обдзвонюють таких пацієнтів. І тих, хто виявляє бажання, вакцінують вдома.

Свою першу дозу вакцини сьогодні отримала й панні Емма. Жінка добре розуміє, що вона у зоні ризику. Тому й наважилась на щеплення. Нещодавно перенесла операцію на нозі, тож їй поки важко ходити. Аби зробити щеплення – до неї додому приїхала виїзна мобільна бригада.

За минулу добу в Україні проведено понад двісті п’ятдесят тисяч щеплень. Загалом хоча б одну дозу вже отримали більше як 9 мільйонів осіб.