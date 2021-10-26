Дистанційка у школах Дніпра. Коли діти повернуться у класи

26.10.2021 18:39
Дистанційка у школах Дніпра. Коли діти повернуться у класи

Канікули скінчилися, а до шкіл повернулися не всі. Наразі з понад півтори сотні закладів середньої освіти у Дніпрі повноцінно працюють лише два десятки. Інші – відправили учнів середньої та старшої школи на дистанційне навчання. Усе через недостатній рівень вакцинації працівників. Адже у червоній зоні імунізованими мають бути 100 відсотків педагогів.

Тридцять шоста школа – одна з небагатьох у Дніпрі, де учні всіх класів після канікул повернулися за парти. Тут вакциновані всі – як педагогічний колектив, так і технічний персонал.

Працівники закладу почали щепитися ще влітку – за першої ж нагоди. Директорка ділиться: їй із підлеглими пощастило – ніхто не відмовлялвся від вакцинації.

Серед 46 працівників школи, лише у двох лікарі виявили протипоказання до вакцинації. Та це ніяк не позначилось на освітньому процесі.

У звичайному режимі у Дніпрі після осінніх канікул запрацювало лише 23 заклади середньої освіти з понад 160. В усіх інших – середня та старша школа перейшли на дистанційну форму навчання.

В управлінні освіти сподіваються, що це відбудеться найближчим часом, адже наразі рівень вакцинації дозволяє 90 відсоткам працівників міських шкіл приступити до очної роботи. Ну а учнів молодшої школи – з першого по четвертий класи – навіть у червоній зоні не будуть переводити на дистанційку.

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