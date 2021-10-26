У Кам’янському відзначили 78 річницю звільнення від німецько-фашистських загарбників

26.10.2021 19:00
У Кам’янському відзначили 78 річницю звільнення від німецько-фашистських загарбників

У жовтні 1943 Кам’янське було звільнене від німецько-фашистських загарбників. Вже 78 років відділяє від тих страшних подій. Днями подвиг визволителів вшановували біля меморіалів. У заходах взяли участь очільник міста Андрій Білоусов, депутати, представники влади та громадських організацій.

Квіти поклали до пам’ятника Прометею, біля Стели на площі Визволителів та до братської могили воїнів у Карнаухівці. Зазвичай багатолюдне вшанування героїв за участю школярів та ветеранів, цього року відбулося досить обмеженим колом.

За вільне майбутнє свої життя поклали тисячі воїнів. Передувала звільненню міста битва за Дніпро.

Війна пройшла по нашій землі, залишивши за собою розруху і безліч людських жертв. Тоді біда постукала чи не у кожні двері українських родин.

Загалом Кам’янське перебувало в окупації довгих двадцять шість місяців. Штурм та звільнення міста було настільки героїчним та самовідданим, що противник не встиг підірвати заводи і житлові будинки. Однак це коштувало життів героїв визволителів.

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