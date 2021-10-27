Дніпропетровщина знову лідирує за кількістю нових хворих на коронавірус. За минулу добу майже 2 тисячі випадків

27.10.2021 18:45
Дніпропетровщина знову лідирує за кількістю нових хворих на коронавірус. За минулу добу майже 2 тисячі випадків

В Україні ще сім областей переходять до “червоної” зони карантину. Від 30 жовтня до списку приєднаються Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Тим часом кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати. За минулу добу додалось 22 з половиною тисячі інфікованих.

Дніпропетровщина – вкотре лідирує за кількістю нових хворих на Ковід -19. За минулу добу в регіоні зафіксували 1874 випадки коронавірусу.

У стаціонарах нині лікуються понад три із половиною тисячі мешканців області. І майже всі вони, не вакциновані, кажуть медики. Нині під ковідних пацієнтів в області виділено майже 7 тисяч ліжок. Вони заповнені на 74%. У Дніпрі в 21-ій, 9-тій, 6 та 16-тій лікарнях місць майже не залишилось. За потреби хворих відправляють до інших медзакладів.

У лікарні Мечникова у резерві ще з півсотні місць. Та реанімація- переповнена. Днями лікарі виписали 35 пацієнтів, які потрапили до них у надтяжкому стані. Ще зо три десятки планують відправити додому – до кінця тижня. Втім, кажуть медики, боротьба за здоров’я для цих хворих продовжується і за воротами лікарні. Адже більша частина з них мають постковідні ускладнення

Тож медики вкотре наголошують саме імунізація захищає від тяжкого перебігу, госпіталізації та смерті. І закликають не зволікати. Пункти щеплень працюють без вихідних. Вакцини вистачить усім. Нині наявні близько 9 мільйонів доз.

Тим часом учені Національної академії наук прогнозують подальше зростання захворюваності на Ковід. Так, з 29 жовтня добова кількість нових випадків, за їхніми припущенням, становитиме 28-30 тисяч. А з 4-6 листопада ця цифра може сягнути 32-35 тисяч.

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