У дитячих садках може з’явитись відеоспостереження. Днями петиція із таким закликом набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тож тепер її має розглянути президент. І якщо пропозиція піде далі розмов і папірців, камери встановлять в усіх приміщеннях загального користування дошкільних закладів. Як до цього ставляться батьки та що думають вихователі.

Несамовитий крик, від якого розривається серце виклала у соцмережі мама чотирирічної дитини. Спілкування вихователів дитсадка з малечею зафіксував смарт-годинник. Інцидент набув розголосу в інтернеті, однак реакції з боку дирекції закладу чи посадовців не було. Подія викликала шквал негативу.

І такі випадки не поодинокі. Деякі батьки не на жарт бояться за дітей. І задля їх безпеки, п’ятнадцятого вересня створили петицію щодо відеоспостереження у дошкільних закладах. Її підтримує і Анастасія. Адже свого часу раптово почала відмовлятись ходити до садочка її донька.

Сталось це після переходу із ясел до молодшої групи.

Тоді розібратися в ситуації не вдалося, бо доказів не було. Однак, якби у садку був відеонагляд, з’ясувати причину такої поведінки у дитини було б простіше, каже Анастасія. Зараз же її молодший син теж відвідує дошкільний заклад, вже інший. Вихователями та методикою роботи вона задоволена.

У петиції пропонують встановити відеоспостереження у всіх приміщеннях загального користування. Зокрема, у коридорах, їдальнях, спортивних та ігрових майданчиках, навчальних класах та інших приміщеннях, окрім вбиралень та роздягалень. У садочку “Берізка”, що у селищі Слобожанське, відеоспостереження встановили ще у 2017. У закладі розташували вісім камер – по периметру будівлі, на вході, у коридорах та кабінеті директора. Петицію тут підтримують, однак згодні не з усіма пунктами.

Цьому дошкільному закладу вже п’ятдесят років і за цей час не було жодної конфліктної ситуації. У своїх вихователях, каже директорка, впевнена та вважає, що контролювати за допомогою камер їх не треба. Однак, якщо відеонагляд таки встановлять, доведеться адаптуватися.

Юристи ж кажуть: відеонагляд у дитячих садках необхідно було встановити давно. Це законно і не порушує права ані дітей, ані працівників. У будь-якому разі, рішення щодо камер ухвалює керівництво закладу.

Наразі петиція щодо відеоспостереження набрала вже 25 тисяч підписів. Цього достатньо для подальшого її розгляду президентом України.