Траса Дніпро — Решетилівка. Коли завершать будівництво

Нова й унікальна! Так відгукуються дорожники про трасу Н-31 Дніпро-Решетилівка. Власне зараз за мостом через канал Дніпро-Донбас укладають останні 29 кілометрів. За найсучаснішими методами зводять естакаду, протяжністю 600 метрів. Її будують через річку Оріль. Як тривають роботи і коли планують їх завершити.

На Дніпропетровщині триває будівництво нової траси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Дорожники працюють цілодобово. За мостом через канал Дніпро-Донбас укладають останні 29 кілометрів, зводять мости, естакади та тунелі. Найскладніша частина – транспортна розв’язка через річку Оріль, її протяжність майже 600 метрів. Фахівці кажуть, будують усе за новими технологіями. Такий тип об’єкта в Україні зводиться вперше.

Зараз активно тривають підготовчі роботи. Разом з будівництвом транспортної розв’язки вже зводять, а місцями збудували, тунелі для проїзду сільгосптехніки та вільного проходу тварин.

Паралельно будують ще декілька транспортних розв’язок.

Поки цей шляхопровід важко уявити. Зараз це будмайданчик, який з часом перетвориться на дорогу, що поєднає селище Єгорине та Цибульківку. Будують це сполучення також на новими для регіону технологіями.

Загалом на ділянці за каналом буде понад 50 штучних споруд. На недобудовану ділянку у 29 кілометрів заклали понад 10 з половиною мільярдів гривень. Роботи тривають за програмою “Велике Будівництво”.

Траса Н-31 буде довжиною у 56 кілометрів. Завершити роботи планують у 2022 році.