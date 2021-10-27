Крупногабаритне сміття. Хто має сплачувати за його вивезення

Конфліктна ситуація зі сміттям. Дніпро розділився надвоє, є люди, які сплачують за вивезення крупногабаритних відходів, і ті, хто цю послугу ігнорує. Вони не укладають договори, а просто підкидають великий мотлох іншим. Чи можливо розв’язати проблему, і помирити сусідів.

Голови двох об’єднань ЖБК и ОСББ не можуть дійти згоди. Один будинок вже давно підписав договори з компанією “Екологія Д”. У платіжку кожного входить вивезення побутового і крупногабатитного сміття – все в одному рахунку. І вони єдині із навколишніх багатоповерхівок, хто сплачує за послугу. Така ситуація цих свідомих мешканців обурює.

Але мешканці сусіднього будинку на Шолохова, 5 з такою постановкою питання не згодні. У них договір на вивезення сміття з іншою компанією -“Дніпрокомунтранс”. І до нього не входить прибирання крупногабаритного мотлоху. На це потрібен окремий договір. Однак його жителі укладати не хочуть.

От і виходить, що мешканці, які не мають договору з вивезення крупногабаритного сміття, несуть його на купу, ліквідацію якої сплачують їхні сусіди по двору.

За рішенням міськради єдиною компанією, яка має обслуговувати житловий сектор з вивезення сміття є “Екологія Д”, саме вона виграла конкурс. Деякі багатоповерхівки укладають договір з “Дніпрокомунтрансом”. Тут платіжки начебто менші. Але в них не входить крупногабаритне сміття. За його вивезення, вважають ці мешканці, можуть сплатити інші. Виходить такий собі комфорт за чужий рахунок.