Багатоповерхівки Дніпра переводять на індивідуальне опалення. Кого і навіщо

Багатоповерхівки з аварійними котельнями переведуть на індивідуальне опалення. Цього року – 54 будинки, наступного – тисячу. Так постановила міськрада Дніпра. У першу чергу відключають тих, у кого в підвалах обладнані котельні. Далі дво – і триповерхівки, в яких понад 50 відсотків мешканців вже опалюються самостійно. Це рішення викликало чимало запитань у жителів. І навіть паніку. Бо процес потребує не тільки часу, а й чималих коштів.

Раніше у будинку в ванних кімнатах були газові колонки. Їх відрізали через невідповідність нормам безпеки. Вентиляційні канали забиті та навіть зруйновані. Дах протікає. Напор води у квартирах надто низький, іноді її зовсім немає. І такі жахіття прямо за оновленими будинками та сучасними парками на проспекті Слобожанському.

Водоканал на звернення мешканців відповідає, з мережами все добре. На газове індивідуальне опалення будинок перейти не може через відсутність напору води та забиті вентиляційні шахти, а на електроопалення – через старі комунікації. Жителі включають бак нагріву та праску по черзі. Одночасно прилади не працюють. А за збільшення потужності потрібно додатково оплатити.

До цього плюс оплата проєкту переобладнання. Пенсіонери, і навіть ті, хто працює зараз, не мають коштів на такі витрати.

Для будинків, що підпадають під відключення від централізованого опалення розробили порядок дій.

Першим кроком для отримання технічних умов є візит до КП “Теплоенерго” на вул.Глінки,15-А до спеціально створеного консультаційного центру.

Технічні умови видають безкоштовно тільки у разі відсутності заборгованності за послуги. Термін виконання- 7-10 днів.

Якщо є питання стосовно роботи цього центру телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Або заходьте на сторінку КП Теплоенерго ДМР у соц. мережах. Паралельно можна звертатись в Дніпрогаз або ДТЕК.

КП “ТЕПЛОЕНЕРГО” ТЕЛ. 067 380 7272 та 778-10-42.

Якщо мешканці обрали електро опалення квартир у своєму будинку, то їм необхідно збільшити потужність. Заявку потрібно подавати від ОСББ або управляючої компанії. З власниками квартир ДТЕК не працює. Треба також підготувати гроші. Але найбільше проблем виникає при підключенні газового опалення.

Паніку змінює злість і деякі жителі самотужки забезпечують себе теплом і встановлюють обладнання без перевірок ДТЕК чи Дніпрогазу. Згідно змін у законодавстві, обслуговування газових мереж в квартирі тепер теж здійснюється Дніпрогазом і у разі перевірки такі системи будуть відключені. У компанії закликають не панікувати, а із порозумінням ставитися до труднощів, які виникли. Поки що до Дніпрогазу подали тільки близько десяти заяв від ОСББ на встановлення індивідуального опалення.

Після того, як жителі зроблять усі роботи та збережуть чеки на витрати, вони зможуть отримати компенсацію від міськради за адресою вул. Воскресенська, 16, обіцяють чиновники.

Компенсують витрати на документацію, відповідності технічнім вимогам та на обладнання. Гроші переводять на індивідуальні банківські картки власників квартир. На сьогодні поступило всього 6 заяв на компенсацію.