Після пуску опалення прорвало труби і затопило підвал

Три дні поспіль заливало підвал, а аварійні служби ігнорували звернення! Причина — прорив труб через запуск системи опалення. Таке сталося в одному із багатоквартирних будинків Кам’янського. Місцеві розповідають, подібні проблеми трапляються регулярно, то із каналізаційними, то із водопровідними трубами. Які наслідки це матиме для будинку.

Так Людмила Адамівна описує стан будинку, підвал якого три дні поспіль заливало через несправні труби. Сталося усе через увімкнення системи опалення.

Від підтоплення постраждали одразу кілька під’їздів будинку. Четвертий і досі оговтується після аварії. Сходи мокрі, стеля й стіни також вологі. Через конденсат на першому поверсі важко дихати. Від пару не вбереглась навіть наша камера.

Жителі цього будинку скаржаться, комунальних проблем тут цілий букет.

Та все ж аварійна служба відреагувала на звернення громадян і ще в середу ввечері виправила ситуацію. Щодо причини виникнення прориву мають свої здогадки.

Також представник міськради Кам’янського звернувся до громадян, аби ті не обривали гарячу лінію щодо відсутності опалення. Воно офіційно має запрацювати з восьмого листопада. Зараз ще тривають технологічні перевірки.

Телефонувати до аварійної служби Кам’янскього можна за номером, який зараз на вашому екрані.

АВАРІЙНА СЛУЖБА КАМ’ЯНСЬКОГО

+38 067 000-15-46