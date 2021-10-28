Переведення годинників. Знову житимемо за зимовим часом

І вже у цю неділю Україна мусить вкотре перевести стрілки на зимовий час. Тобто на одну годину назад. Експерти воліють вірити, що це востаннє, проте досвід минулих років не надто оптимістичний. Чому наша країна не може відмовитися від цього переведення? Які аргументи ЗА та ПРОТИ й чи доведеться нам узгоджувати остаточний часовий пояс із Європою.

Школа, тричі на тиждень – малювання, двічі – англійська та ще й басейн. Юлія ледве встигає водити сина на гуртки. Працювати та займатися хатніми справами. А тут – ще й переведення годинників.

Згадує, коли була маленькою переведення годинників вдома перетворювалось на справжній ритуал.

А уявіть, що перевести треба величезні механізми на будинках. Як от на цій знаменитій башті – так званому Біг-бені по Дніпровськи на Єкатеринославському бульварі. Щодня повз неї проходять тисячі людей. І дізнаються час просто піднявши очі догори, погодьтеся, це зручно.

Нагорі серед котлів розташовані 3 величезні циферблати. Їх обертають механічні шестерні, під’єднані до потужного двигуна. А він своєю чергою контролюється з електрощитка. Механізму вже 16 років, час від часу його осучаснюють. Так вже 5 років годинник переводиться автоматично.

На наше прохання головний інженер демонструє, як працює система.

Раніше вчені наголошували: переведення годинників дозволяє більш раціонально використовувати світловий день, а відповідно й заощаджувати на витратах електроенергії. Натомість доведено: переведення негативно впливає на біоритми людини й може приводити до загострення хронічних хвороб.

Відмовитися від переведення годинників в Україні намагаються протягом останніх 10 років. 2021 не став винятком: відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді ще навесні. Втім голосування нардепи знову провалили.

Економічні експерти пояснюють: ухвалити вольове рішення не можуть не тільки в Україні а й у багатьох країнах ЄС та США.

Втім нещодавно економісти підрахували: на перепланування графіків роботи та руху транспорту витрачається навіть більше зекономленого. Чашу терезів перехиляє й коронавірус.

Хай там як, цьогоріч годинники стовідсотково переведуть. В Укрзалізниці радять дніпрянам відповідально поставитися до цього. Адже в разі запізнення на потяг можна повернути усього 10% вартості квитка.

Переведення годинників відбудеться вже цієї неділі – 31 жовтня о 4-тій ранку.