Понад 26 тисяч нових випадків коронавірусу за добу в Україні. Дніпропетровщина лідирує

Двадцять шість тисяч нових випадків та понад п’ятсот померлих. Коронавірус в Україні продовжує набирати обертів. Водночас за минулу добу маємо рекордну кількість вакцинованих – майже 300 тисяч. Дніпропетровщина ж впевнено тримається у лідерах за швидкістю поширення хвороби.

За останню добу на Дніпропетровщині коронавірус діагностували у понад двох тисяч людей. Найбільше – у великих містах – Дніпрі, Кривому Розі, Новомоськовську, Павлограді та Кам’янському. Наразі в регіоні на коронаврус хворіють понад 26 тисяч людей, в медзакладах більше 3,5 тисяч пацієнтів зі складним перебігом хвороби.

Ковідні відділення нині відкриті у 35-ти медзакладах Дніпропетровщини, проте зважаючи на швидке розповсюдження хвороби, вже дуже скоро місця для хворих на COVID можуть скінчитися, тож госпітальний фонд доведеться збільшувати. Понад 90 відсотків шпиталізованих не мають щеплень проти коронавірусу.

На Дніпропетровщині хоча б одне щеплення проти COVID-19 отримали півтора мільйони людей, повний курс вакцинації пройшли майже 650 тисяч – але цього недостатньо для колективного імунітету. В цілому ж по країні темпи імунізації зростають.

Дніпропетровщина залишається серед восьми областей, які перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки.

За добу в Україні плюс понад 26 тисяч інфікованих та більше як 500 летальних випадків. Наша країна друга в Європі за смертністю, випереджає лише Росія.